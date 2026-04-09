قررت محكمة جنايات الإسكندرية إحالة أوراق متهم، اليوم الخميس، يعمل محاميًا ومدربًا رياضيًا، إلى فضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في اتهامه بخطف طفل والتعدي عليه بدائرة قسم شرطة باب شرقي، مع تحديد جلسة دور الانعقاد المقبل في يونيو للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة جمال محمد غباشي رئيس المحكمة، وعضوية أحمد محمد مصطفى وأحمد عبد الوارث فارس، وسكرتارية محمود مصطفى.

تفاصيل البلاغ وبداية الواقعة

تعود أحداث القضية، المقيدة برقم 16944 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة باب شرقي، إلى تلقي الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا من ضباط القسم، يفيد بورود بلاغ يتهم المدرب الرياضي بالتعدي على طفل بدائرة القسم.

استدراج الطفل والتعدي عليه

وكشفت التحقيقات أن المتهم "ال.ص.ال"، محامٍ، أقدم على خطف الطفل "أ.م.م" بعدما استدرجه إلى منزله ومقر عمله عدة مرات، مستغلًا صغر سنه وعلاقته به كمدرب رياضي، حيث اقترنت جريمة الخطف بالتعدي على الطفل.

شهادة والدة المجني عليه

وأفادت والدة الطفل بأنها لاحظت تغيرًا في سلوك نجلها، ما أثار شكوكها، لتكتشف لاحقًا تعرضه للتعدي من قبل المتهم، مستغلًا علاقة الجيرة بينهما، إضافة إلى قيامه بعرض مواد غير لائقة عليه.

قرار الإحالة للمحاكمة

وعقب تقنين الإجراءات، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، التي قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية. وأصدرت المحكمة قرارها بإحالة أوراقه إلى المفتي، تمهيدًا للنطق بالحكم في الجلسة المقبلة.