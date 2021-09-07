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8ر13 ألف إصابة و241 وفاة بكورونا في تايلاند خلال 24 ساعة

08:56 ص الثلاثاء 07 سبتمبر 2021
8ر13 ألف إصابة و241 وفاة بكورونا في تايلاند خلال 24 ساعة

فيروس كورونا تايلاند

بانكوك-(أ ش أ):

أعلن مركز إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد في تايلاند، تسجيل 13 ألفا و821 إصابة جديدة بالفيروس؛ لتبلغ حصيلة الإصابات مليونا و308 آلاف و343 حالة.

وذكر المركز - في بيان نقلته صحيفة (بانكوك بوست) التايلاندية اليوم الثلاثاء- أن البلاد سجلت 242 حالة وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليبلغ إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة 13 ألفا و283 وفاة.

وارتفع العدد الإجمالي لحالات التعافي منذ بداية الجائحة إلى مليون و149 ألفا و595 حالة، بعد تسجيل خروج 16 ألفا و737 مريضا من المستشفيات.

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