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عقار "كوفيد جلوبولين" الروسي الأول في العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

11:52 ص الإثنين 06 سبتمبر 2021
عقار "كوفيد جلوبولين" الروسي الأول في العالم يدخل مرحلة التجارب السريرية

كوفيد جلوبولين

موسكو - أ ش أ

أعلنت وكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أن عقار "كوفيد جلوبولين"، هو أول عقار مناعي مميز مسجل في العالم، يخضع حاليا للتجارب السريرية .

وقالت رئيسة قسم الدعم الطبي بوكالة الطب الحيوي الفيدرالية الروسية أولجا إيخلر-في تصريح بمنتدى الشرق الاقتصادي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الإثنين- : "تجري الآن المرحلة الأولى من التجارب السريرية لعقار تم تحضيره في مختبر شركة ناتسيمبيو المناعية التابعة لمؤسسة روستيخ، وهو جلوبولين مناعي مميز مضاد لكوفيد".

يذكر أن وزارة الصحة الروسية قد سجلت مطلع أبريل أول جلوبولين مناعي مميز في العالم لفيروس كورونا على أساس بلازما الدم للأشخاص المتعافين من المرض، وينتظر بعد الانتهاء من المرحلتين الثانية والثالثة من التجارب السريرية، استخدام الدواء في علاج الحالات المتوسطة والشديدة من عدوى "كوفيد-19".

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كوفيد جلوبولين وكالة الطب الحيوي الفيدرالية موسكو التجارب السريرية

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