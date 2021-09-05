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باكستان والإمارات تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

09:23 م الأحد 05 سبتمبر 2021
باكستان والإمارات تبحثان تطورات الأوضاع في أفغانستان

عمران خان

إسلام آباد - (أ ش أ):

بحث رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان في محادثة هاتفية مع ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد القضايا ذات الاهتمام الثنائي والتطورات الإقليمية لا سيما الوضع الأخير في أفغانستان.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني اليوم /الأحد/، وفق ما أوردته صحيفة "اكسبرس تريبيون" الباكستانية، إن خان أكد أن السلام والاستقرار في أفغانستان يمثلان مصلحة حيوية لباكستان والمنطقة.. مضيفا أن التسوية السياسية الشاملة هي أفضل طريقة للمضي قدمًا لضمان السلامة والأمن وكذلك حماية حقوق شعب أفغانستان.

وشدد خان على أهمية أن يظل المجتمع الدولي منخرطًا من أجل دعم الشعب الأفغاني اقتصاديًا والمساعدة في إعادة بناء البلاد.

وأكد ضرورة معالجة الاحتياجات الإنسانية الملحة وضمان الاستقرار الاقتصادي في أفغانستان.

وهنأ رئيس الوزراء الباكستاني ولي عهد أبوظبي على اتخاذ الترتيبات الممتازة لاستضافة "إكسبو 2020" المقبل، معربا عن أطيب تمنياته بالنجاح الباهر لهذا الحدث الضخم.

واتفق رئيس الوزراء الباكستاني وولي العهد الإماراتي على العمل سويًا لتعزيز التعاون في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك.

عمران خان باكستان الإمارات أفغانستان

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