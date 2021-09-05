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شهود: إطلاق نار وسط عاصمة غينيا والجيش ينتشر في الشوارع

02:19 م الأحد 05 سبتمبر 2021
شهود: إطلاق نار وسط عاصمة غينيا والجيش ينتشر في الشوارع

شرطي في كوناكري

كوناكري- (أ ف ب):

دوى صوت إطلاق نار كثيف من أسلحة رشاشة وسط عاصمة غينيا كوناكري صباح الأحد، فيما شوهد عدد كبير من الجنود في الشوارع، وفق ما أفاد شهود عيان وكالة فرانس برس.

ولم يرد أي تفسير بعد للتوتر المفاجئ وسط كوناكري حيث مقر الرئاسة ومؤسسات الدولة ومكاتب تجارية فيما التزمت السلطات الصمت حتى الآن.

وتحدّث سكان في منطقة كالوم (التي تشمل وسط العاصمة) تواصلت معهم فرانس برس عن إطلاق نار كثيف.

وأفادوا فرانس برس طالبين عدم الكشف عن هويتهم لأسباب أمنية بأنهم شاهدوا عددا من الجنود يأمرون السكان بالعودة إلى منازلهم وعدم مغادرتها.

هذا المحتوى من

AFP
إطلاق نار غينيا الجيش أسلحة رشاشة

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