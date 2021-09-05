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الشرطة: ثلاثة قتلى بتفجير انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية

11:46 ص الأحد 05 سبتمبر 2021
الشرطة: ثلاثة قتلى بتفجير انتحاري في باكستان قرب الحدود الأفغانية

جنود من القوات الداعمة للجيش في كويتا

كابول- (أ ف ب):

قُتل ثلاثة حراس على الأقل من القوات الداعمة للجيش الباكستاني وأصيب 20 شخصا بجروح عندما فجّر انتحاري على دراجة نارية نفسه في كويتا، في جنوب غرب باكستان، وفق ما أعلنت الشرطة.

واستهدف المهاجم حراسا تابعين لقوة "فرونتيير كونستابولاري" في حي ميان غوندي في المدينة، على مقربة من الحدود الأفغانية، حيث كان تجار شيعة من أقلية الهزارة يبيعون الخضروات.

وقال نائب المفتش العام في الشرطة أزهر أكرم لفرانس برس إن 20 شخصا أصيبوا بجروح في الهجوم، بينهم مدنيون.

وأكد ناطق باسم قسم مكافحة الإرهاب التابع للشرطة الحصيلة.

وكثيرا ما تستهدف مجموعات إسلامية سنية الشيعة في إقليم بلوشستان الذي يشهد اضطرابات.

كما يستهدف متمرّدون بلوش يسعون للحصول على حكم ذاتي أوسع، حرس الحدود الباكستانيين.

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القوات الداعمة للجيش الباكستاني الحدود الأفغانية باكستان أقلية الهزارة مكافحة الإرهاب

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