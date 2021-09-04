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توتر قبل تنصيب رئيس جديد للكنيسة الصربية الأرثوذكسية في الجبل الأسود

07:16 م السبت 04 سبتمبر 2021
توتر قبل تنصيب رئيس جديد للكنيسة الصربية الأرثوذكسية في الجبل الأسود

الكنيسة الصربية الارثوذكسية

سيتني (الجب الأسود) - (د ب أ)

يتولى الرئيس المحلي الجديد للكنيسة الصربية الارثوذكسية في دولة الجبل الأسود، متروبوليت جوانكيجي، مهام منصبه بالكنيسة غدا الأحد الموافق للخامس من سبتمبر.

وسيطر التوتر الشديد على مراسم التنصيب في العاصمة التاريخية للدولة سيتني.

وأعلن أنصار استقلال الجبل الأسود عن تنظيم احتجاجات حاشدة.

ويعتزم الرئيس ميلو ديوكانوفيتش الانضمام إلى الاحتجاجات.

يقيم قادة الكنيسة الصربية الأرثوذكسية في دولة صربيا.

واستعادت دولة الجبل الأسود استقلالها عن ما بقي من يوغوسلافيا السابقة عام 2006 تحت قيادة ديوكانوفيتش.

الكنيسة الصربية الارثوذكسية الجبل الأسود سيتني متروبوليت جوانكيجي

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