لقاح كورونا: فشل أكثر من 70% من الدول الأفريقية في برنامج التطعيم

جنيف- (بي بي سي):

قالت منظمة الصحة العالمية إن 14 دولة أفريقية لقحت فقط 10 في المئة من سكانها ضد فيروس كورونا.

وتقدمت سيشيل وموريشيوس والمغرب على بقية الدول الإفريقية إذ سجلت أعلى معدلات تطعيم، التي تجاوزت أربعين في المئة.

وتلقى أربعة في المائة فقط من الأفارقة جرعات اللقاح بشكل كامل، مقارنة بنسبة 60 في المائة في دول الاتحاد الأوروبي.

ووضعت آلية كوفاكس التي أنشئت بهدف توزيع جرعات اللقاح على الدول الفقيرة، خططا لإيصال ما يقرب من 300 مليون جرعة إلى أفريقيا، لكنها تمكنت فقط من شراء خمسة ملايين جرعة بعد أن هيمنت الدول الغنية على غالبية الانتاج.