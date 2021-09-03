Masrawy logo white

البيت الأبيض يقترح خطة بقيمة 65 مليار دولار لمكافحة الأوبئة مستقبلا

10:25 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
البيت الأبيض يقترح خطة بقيمة 65 مليار دولار لمكافحة الأوبئة مستقبلا

جو بايدن

واشنطن - (د ب أ):

كشفت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم الجمعة، عن خطة بقيمة 65 مليار دولار للتحضير لمواجهة تهديدات الأوبئة في المستقبل، مشبهة الاقتراح الطموح ببعثة أبولو إلى القمر، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقالت بلومبرج إن الاقتراح الذي أعلنه مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اليوم الجمعة، يركز على حماية الولايات المتحدة من تهديدات بيولوجية كارثية محتملة ، من بينها تلك التي تقع بشكل طبيعي أو عرضي أو عمدا بترتيب من قبل جهات فاعلة سيئة.

ونقلت بلومبرج عن إريك لاندر مدير مكتب سياسات العلوم والتكنولوجيا بالبيت الأبيض، قوله للصحفيين في مؤتمر صحفي إن "هناك احتمال معقول بوقوع جائحة خطيرة أخرى يمكن أن تكون أسوأ من كوفيد -19 قريبا، وربما يحدث ذلك في غضون العقد المقبل ".

وأضاف قائلاً:"لأول مرة في تاريخ البلاد ، لدينا الفرصة - بسبب هذه الأنواع من التقدم في العلوم والتكنولوجيا - ليس فقط لإعادة ملء المخزونات، ولكن لتحويل قدراتنا.

وكلف البيت الأبيض د.ماثيو هيبورن مدير برنامج تطوير اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) التابع للحكومة الأمريكية بتولي مهام المنصب الجديد الذي سيركز على الاستعداد لمواجهة الأوبئة في المستقبل.

ونقلت بلومبرج عن مصادر مطلعة في وقت سابق اليوم ، أن هيبورن، مدير برنامج تطوير لقاح كوفيد 19 لمجموعة تسريع التدابير المضادة، المعروفة سابقا باسم عملية "أوباريشان راب سبيد" ، يستعد لتولي المنصب الجديد في أول أكتوبر المقبل.

وقالت بلومبرج إن هيبورن سيركز على تطوير علاجات واختبارات اللقاحات للتصدي لتهديدات الأوبئة ورفع تقاريره مباشرة إلى لاندر.

جو بايدن البيت الأبيض واشنطن القمر

الخبر التالى:

بايدن يوقع أمرا تنفيذيا بمراجعة ورفع السرية عن وثائق مرتبطة بهجمات 11 سبتمبر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
303

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

289035

إجمالي الإصابات

16755

إجمالي الوفيات

240325

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا