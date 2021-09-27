Masrawy logo white

المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

11:03 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، نيد برايس، اليوم الاثنين، إصابته بفيروس "كورونا".

وكتب نيد برايس - على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - : "بعد ظهور الأعراض لأول مرة هذا الصباح، ثبتت إصابتي بفيروس (كوفيد-19) بعد ذلك بوقت قصير، وسأخضع للعزل لمدة 10 أيام قادمة".

وأضاف برايس : "أشعر بالتعب لكنني ممتن للحماية من الأعراض الشديدة التي توفرها اللقاحات الآمنة والفعالة".

ويعد برايس، أول مسؤول من إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي يكشف علنًا إصابته بالفيروس.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أمريكا واشنطن

الخبر التالى:

دون قصد.. عجوز تزرع نبات "الحشيش" في حجرتها بدار مسنين بألمانيا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا