Masrawy logo white

وفاة 2 من جرحى حريق مركز أبحاث للحرس الثوري الإيراني

08:06 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
وفاة 2 من جرحى حريق مركز أبحاث للحرس الثوري الإيراني

حريق مركز أبحاث للحرس الثوري الإيراني

طهران - (د ب أ)

أعلنت العلاقات العامة في قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية وفاة اثنين من الأشخاص الذين أصيبوا أمس الأحد في الحريق الذي وقع في مركز دراسات الإكتفاء الذاتي التابع للحرس غرب العاصمة طهران.

وأوضح بيان أصدره الحرس اليوم الاثنين، أن الحريق الذي وقع في أحد المخازن التابعة للمركز أسفر عن إصابة عدة أشخاص لكن اثنين منهما توفيا اليوم متأثرين بإصابتهما، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد تفاصيل عن سبب إندلاع الحريق.

ويذكر أن الحرائق والانفجارات في منشأت النفط ليست غير معتادة في إيران، وهي منتج كبير للنفط والغاز، إلا أن السلطات كانت تلقي باللائمة في تلك الحوادث التي تقع في المواقع العسكرية والنووية على عمليات التخريب. بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

الحرس الثوري الإيراني طهران إيران اندلاع حريق

الخبر التالى:

بريطانيا تستدعى قوات الجيش للمساعدت في حل أزمة الوقود

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
680

إصابات اليوم

38

وفيات اليوم

411

متعافون اليوم

301625

إجمالي الإصابات

17187

إجمالي الوفيات

254471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا