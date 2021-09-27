وفاة 2 من جرحى حريق مركز أبحاث للحرس الثوري الإيراني

طهران - (د ب أ)

أعلنت العلاقات العامة في قوات حرس الثورة الاسلامية الإيرانية وفاة اثنين من الأشخاص الذين أصيبوا أمس الأحد في الحريق الذي وقع في مركز دراسات الإكتفاء الذاتي التابع للحرس غرب العاصمة طهران.

وأوضح بيان أصدره الحرس اليوم الاثنين، أن الحريق الذي وقع في أحد المخازن التابعة للمركز أسفر عن إصابة عدة أشخاص لكن اثنين منهما توفيا اليوم متأثرين بإصابتهما، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا).

ولم ترد تفاصيل عن سبب إندلاع الحريق.

ويذكر أن الحرائق والانفجارات في منشأت النفط ليست غير معتادة في إيران، وهي منتج كبير للنفط والغاز، إلا أن السلطات كانت تلقي باللائمة في تلك الحوادث التي تقع في المواقع العسكرية والنووية على عمليات التخريب. بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.