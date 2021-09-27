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بايدن يتلقى جرعة معززة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا اليوم

05:31 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
بايدن يتلقى جرعة معززة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا اليوم

بايدن يتلقى جرعة معززة ثالثة من لقاح مضاد لكورونا

وكالات:

أعلن البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي جو بايدن، سيتلقى اليوم جرعة معززة ثالثة من اللقاح المضاد لكورونا المستجد، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقالت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، الخميس الماضي، إنها وافقت على تصريح استخدام طارئ للأفراد المعرضين لمخاطر صحية عالية وكبار السن لتلقي جرعة ثالثة من لقاح فايزر للوقاية من فيروس كورونا.

وأكدت الهيئة الأمريكية أن الجرعة المعززة سيتم إعطاؤها بعد 6 أشهر من تلقي الجرعتين الأساسيتين من اللقاح.

وأشارت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية إللى أن كبار السن فوق الـ 65 عاما، والأشخاص ما بين 18 إلى 64 عاما المعرضون لخطر الإصابة الشديدة بفيروس كورونا، هم من سيحصلون على الجرعة الثالثة.

البيت الأبيض جو بايدن لقاح كورونا إدارة الغذاء والدواء الأمريكية

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