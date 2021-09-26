Masrawy logo white

الهند تسجل 28 ألفا و326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

07:44 ص الأحد 26 سبتمبر 2021
الهند تسجل 28 ألفا و326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

أرشيفية

نيودلهي - أ ش أ:
أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الأحد أنه تم تسجيل 28 ألفا و326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و652 ألفا و745 حالة.
وقالت الوزارة - حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية - إنه تم تسجيل 260 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 446 ألفا و918 حالة.
وأضافت الوزارة أن عدد الحالات النشطة بلغ 303 آلاف و476 حالة، مشيرة إلى أن عدد المتعافين من الفيروس في الهند بلغ 32 مليونا و902 ألف و351 شخصا.

هذا المحتوى من

الهند فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

نيوزيلندا تسجل 21 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
667

إصابات اليوم

39

وفيات اليوم

789

متعافون اليوم

300945

إجمالي الإصابات

17149

إجمالي الوفيات

254060

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - كورونا في 24 ساعة| بيان الحكومة بشأن الموجة الرابعة.. وتحذير من متغير جديد

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا