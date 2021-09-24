جدل في الكونجرس وبكاء نائبة.. كيف حصلت قبة إسرائيل الحديدية على الدعم الأمريكي؟

كتبت – إيمان محمود:

شهدت الأيام الماضية جدل ومشاحنات في الكونجرس الأمريكي بسبب تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، قبل أن يحسمها مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس، مصوتًا بأغلبية ساحقة على منح مليار دولار للنظام الإسرائيلي المعروف بـ"القبة الحديدية".

ويأتي تصويت مجلس النواب الأمريكي، بعد يومين من النقاشات الحادة، شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.

ومُرر مشروع القانون بأغلبية 420 صوت مقابل اعتراض 9 أشخاص -ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد- وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يُحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونًا نافذًا.

كيف بدأت الأزمة؟

نشب الخلاف بين بعض النواب الديمقراطيين من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، لكن بعد إلغاء البند المُتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار (باقتراح الديمقراطيين)، وهو ما دفع القادة الجمهوريين للتقدم بمشروع قانون مستقل يوفر الأموال للقبة الحديدية الإسرائيلية، وهو ما تمّ إقراره مساء الأمس.

كان اقتراح الديمقراطيين يوم الثلاثاء، هو إلغاء بند تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

وبعد إلغاء هذا البند، سارع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى اتهام الديموقراطيين "بالإذعان لنفوذ نوابهم الراديكاليين المعادي للسامية"، في حين أعرب بعض الديموقراطيين عن أسفهم للخطوة التي أقدم عليها زملاؤهم.

وكتب السناتور المحافظ تيد كروز في تغريدة على تويتر "أمر مأسوي. الزعماء الديموقراطيون يستسلمون لليسار المعادي للسامية".

Tragic. Dem leadership surrenders to the anti-Semitic Left.



They hate Israel so much that Dems are stripping $1 BILLION in funding for Iron Dome—a purely defensive system that protects countless innocent civilians from Hamas rockets.



Will any Dems have the courage to denounce? https://t.co/2TzLw7uR96 — Ted Cruz (@tedcruz) September 21, 2021

وكتب النائب دين فيليبس في تغريدة على تويتر "لا أصدّق أنّ بعض الزملاء الديموقراطيين يفضلون أن يصوتوا ضد قانون لتمويل الحكومة على أن يدافعوا عن أحد أهم حلفائنا".

I’m incredulous that certain D colleagues would shut down our government rather than defend one of our most important allies and only Jewish nation in the world from indiscriminate rockets fired by terrorists who refuse to even recognize their right to exist. Read this 👇🏼 https://t.co/12EDkGeSsy — Rep. Dean Phillips 🇺🇸 (@RepDeanPhillips) September 21, 2021

واعتبرت رئيسة لجنة المخصصات في المجلس، النائبة الديمقراطية روزا ديلاورو، على أن تجديد صواريخ القبة الحديدية يمثل "واجبا قانونيا وأخلاقيا للولايات المتحدة تجاه إسرائيل"، لافتة إلى أن تخصيص هذا المبلغ الهائل ضمن تشريع منفصل يأتي بهدف تأكيد التزام أمريكا بـ"أمن إسرائيل".

كما قالت نانسي بيلوسي، زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب، مخاطبة البرلمان "إن إقرار هذا القانون يعكس الوحدة الكبيرة في الكونجرس حول أمن إسرائيل".

وأضافت "مساعدة لإسرائيل أمر مهم للغاية، لأن أمن إسرائيل أمر حتمي بالنسبة لأمن أمريكا".

وقالت وسائل إعلام أمريكية، أن جلسة الأمس شهدت غضب ومشاحنات بين الأعضاء المؤيدين والمعارضين لمشروع القانون الجديد، حيث اتهم مؤيدو القانون المعارضين بأنهم معادين للسامية.

وصوت ضد التمويل النواب إلهان عمر، ورشيدة طليب، وإيانا بريسلي، وكوري بوش، وماروي نيومان، وراؤول جريجاليفا، وجارسيا، والجمهوري توماس ماسي.

وفي السياق، قالت النائبة الديمقراطية رشيدة طليب، عضو الكونجرس الوحيدة من أصل فلسطيني والمعارضة للتمويل، خلال المناقشة "يجب أن نتحدث أيضاً عن حاجة الفلسطينيين للحماية من الهجوم الإسرائيلي".

وقالت طليب إنها لن تدعم جهود تمكين ودعم جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان والعنف، ووصفت الحكومة الإسرائيلية بأنها "نظام فصل عنصري".

كما أظهرت النائبة الأمريكية التقدمية ألكساندريا كورتيز، اعتراضها على مشروع القانون، ووثق فيديو للنائبة وهي تبكي بعد أن أقر المجلس التمويل.

وظهر في الفيديو الذي نشرته وسائل إعلام وتداوله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من النائبات وهن يحاولن مواساة البرلمانية ألكساندريا كورتيز التي ظهرت وهي تمسح دموعها عدة مرات.

AOC Tears on the House floor after the House passed a $1 billion funding for Israel's Iron Dome pic.twitter.com/pMcMxqQWFG — Amichai Stein (@AmichaiStein1) September 23, 2021

إسرائيل تشكر الداعمين

ما أن أقرّ النواب الأمريكي مشروع القانون، حتى انهالت تصريحات المسؤولين الإسرائيليين شاكرة للأطراف الداعمة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت شكر الحزبين في بيان، قائلاً "يشكر شعب إسرائيل نظيره الأمريكي وممثليه على صداقتهم القوية".

كما أعرب عن فرحته بهزيمة الرافضين للقرار، قائلاً: "أولئك الذين حاولوا تحدي هذا الدعم تلقوا رداً مدوياً اليوم".

وشكر بينيت: "أعضاء مجلس النواب الأمريكي، الديمقراطيين والجمهوريين على حد سواء، على دعمهم الساحق لإسرائيل والتزامهم بأمنها".

بدروه قال وزير الأمن الإسرائيلي بيني جانتس، "بالنيابة عن مؤسسة الدفاع، أود أن أشكر الإدارة الأمريكية وأعضاء الكونجرس على الموافقة على مساعدة إسرائيل فيما يتعلق بصواريخ القبة الحديدية" واستذكر طلب هذا الدعم بعد عملية "حارس الأسوار" في غزة.

وأشار جانتس إلى أن "الدعم الواسع من الحزبين في الولايات المتحدة لمساعدة إسرائيل، يثبت مرة أخرى عمق التحالف الاستراتيجي والقيم بين البلدين" مضيفاً "الموافقة على القرار الليلة واستمرار رفعه في مجلس الشيوخ سيعززان أمن إسرائيل واستقرار المنطقة".

ومن جهته قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد: "إنني ممتن للدعم الساحق من الحزبين لإسرائيل والالتزام القوي بأمننا الذي ظهر اليوم من خلال التصويت على تجديد نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي".

وتابع لابيد: "أود أن أشكر جميع أعضاء مجلس النواب الذين صوتوا لصالح هذا القانون وخاصة صديقي زعيم الأغلبية ستيني هوير لقيادته وصداقته".

ومن جهتها قالت منظمة "أيباك" الداعمة لإسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية إنها "تقدر القيادة الديمقراطية والجمهورية لضمان مرور هذا التمويل المهم".

تابعت: "القبة الحديدية هي نظام الدفاع الصاروخي قصير المدى الأكثر فاعلية وثباتاً في العالم، وبدونه، لن يكون خيار أمام إسرائيل سوى التصرف بشكل أكثر عدوانية لوقف إطلاق الصواريخ والمخاطرة بسقوط المزيد من الضحايا المدنيين".