جدل في الكونجرس وبكاء نائبة.. كيف حصلت قبة إسرائيل الحديدية على الدعم الأمريكي؟

كتبت – إيمان محمود:

شهدت الأيام الماضية جدل ومشاحنات في الكونجرس الأمريكي بسبب تمويل نظام الدفاع الصاروخي الإسرائيلي، قبل أن يحسمها مجلس النواب الأمريكي، مساء الخميس، مصوتًا بأغلبية ساحقة على منح مليار دولار للنظام الإسرائيلي المعروف بـ"القبة الحديدية".

ويأتي تصويت مجلس النواب الأمريكي، بعد يومين من النقاشات الحادة، شهدا اعتراض معظم الديمقراطيين التقدميين على المشروع.

ومُرر مشروع القانون بأغلبية 420 صوت مقابل اعتراض 9 أشخاص -ثمانية ديمقراطيين وجمهوري واحد- وبهذا التصويت أُرسل الإجراء إلى مجلس الشيوخ، قبل أن يُحال إلى الرئيس جو بايدن لتوقيعه ونشره قانونًا نافذًا.

نشب الخلاف بين بعض النواب الديمقراطيين من جهة والجمهوريين من جهة أخرى، بعد أن أقرّ مجلس النواب الأمريكي، يوم الثلاثاء الماضي، لكن بعد إلغاء البند المُتعلق بتمويل القبة الحديدية الإسرائيلية بقيمة مليار دولار (باقتراح الديمقراطيين)، وهو ما دفع القادة الجمهوريين للتقدم بمشروع قانون مستقل يوفر الأموال للقبة الحديدية الإسرائيلية، وهو ما تمّ إقراره مساء الأمس.

كان اقتراح الديمقراطيين يوم الثلاثاء، هو إلغاء بند تمويل القبة الحديدية والأموال المخصصة للإغاثة من الكوارث وإعادة توطين الأفغان، بما في ذلك 20 مليار دولار مخصصة للمتضررين من الأعاصير وحرائق الغابات و6 مليارات دولار لعشرات الآلاف من اللاجئين الأفغان.

وبعد إلغاء هذا البند، سارع زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى اتهام الديموقراطيين "بالإذعان لنفوذ نوابهم الراديكاليين المعادي للسامية"، في حين أعرب بعض الديموقراطيين عن أسفهم للخطوة التي أقدم عليها زملاؤهم.

وكتب السناتور المحافظ تيد كروز في تغريدة على تويتر "أمر مأسوي. الزعماء الديموقراطيون يستسلمون لليسار المعادي للسامية".

Tragic. Dem leadership surrenders to the anti-Semitic Left. They hate Israel so much that Dems are stripping $1 BILLION in funding for Iron Dome—a purely defensive system that protects countless innocent civilians from Hamas rockets. Will any Dems have the courage to denounce? https://t.co/2TzLw7uR96

وكتب النائب دين فيليبس في تغريدة على تويتر "لا أصدّق أنّ بعض الزملاء الديموقراطيين يفضلون أن يصوتوا ضد قانون لتمويل الحكومة على أن يدافعوا عن أحد أهم حلفائنا".

I’m incredulous that certain D colleagues would shut down our government rather than defend one of our most important allies and only Jewish nation in the world from indiscriminate rockets fired by terrorists who refuse to even recognize their right to exist. Read this 👇🏼 https://t.co/12EDkGeSsy