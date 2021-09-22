العاهل الأردني يؤكد تكثيف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان

لبنان - (أ ش أ)

أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني أنه سيكثف مساعيه مع قادة العالم لدعم لبنان الذي يواجه وضعًا إنسانيًا واقتصاديًا حرجًا، ويتطلب ذلك استجابة دولية محكمة التخطيط ودقيقة التنفيذ.

جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه ملك الأردن مع رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي هنأه فيه بتشكيل الحكومة الجديدة.

وشدد الملك عبد الله الثاني على دعم لبنان في هذه الظروف الصعبة، متمنيًا لرئيس الحكومة اللبنانية التوفيق في مهمته.

من جانبه، شكر رئيس الحكومة اللبنانية، ملك الأردن على دعمه الدائم للبنان ومبادراته المشكورة تجاه الشعب اللبناني.

وقال إن اللبنانيين لم ينسوا وقوف الأردن الدائم إلى جانب لبنان، وتمنى للأردن الشقيق بقيادة الملك عبد الله دوام الاستقرار.