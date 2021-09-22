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بايدن يعلن التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم

06:18 م الأربعاء 22 سبتمبر 2021
بايدن يعلن التبرع بنصف مليار جرعة من لقاح كورونا للعالم

جو بايدن

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستشتري نصف مليار جرعة من لقاح "فايزر" بهدف التبرع بها إلى للدول منخفضة ومتوسطة الدخل حول العالم.

وقال بايدن في كلمة نقلها تلفزيون (سي إن إن) الأمريكي، إن "الجرعات سيتم شحنها في مثل هذا التوقيت من العام المقبل"، مشيرا إلى أن ذلك يرفع إجمالي التزام البلاد إلى 1,1 مليار جرعة، ما يعني تقديم 3 جرعات حول العالم مقابل كل جرعة يتم حقنها في أمريكا.

وأضاف أن بلاده تعهدت سابقا بتقديم نصف مليار جرعة لقاح لمبادرة "كوفاكس"، موضحا أن بلاده شحنت بالفعل 160 مليون جرعة إلى 100 دولة، وهو ما يزيد عن ما تبرعت به جميع الدول مجتمعة.

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جو بايدن لقاح كورونا لقاح فايزر

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