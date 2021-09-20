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طالب عربي من بين المصابين في جامعة بيرم الروسية

03:20 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
طالب عربي من بين المصابين في جامعة بيرم الروسية

جامعة بيرم الروسية

(وكالات):

كشفت وسائل إعلام روسية أن من بين المصابين في الهجوم الذي نفذه مسلح، صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم الروسية بمنطقة الأورال، طالب عراقي، أُصيب أثناء محاولته حماية فتاة من الرصاص.

وقال الطالب العراقي إنه وقف أثناء الاستراحة، عند النافورة، في حرم الجامعة، ورأى شابا يرتدي ملابس سوداء يحمل سلاحا، وبدأ يطلق النار، بحسب ما نقلته "روسيا اليوم".

وأوضح أن فتاة كانت تقف بجواره واستلقت على الأرض عندما سمعت الطلقات، فحاول حمايتها من الرصاص، ما أدى إلى إصابته بطلق ناري.

وأسفر الهجوم الذي نفذه شاب صباح اليوم الاثنين، في جامعة بيرم بمنطقة الأورال عن مقتل 6 أشخاص وإصابة 24 آخرين.

جامعة بيرم الروسية هجوم مسلح روسيا موسكو

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