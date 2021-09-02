Masrawy logo white

الخارجية الفلسطينية تدين سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية

06:22 م الخميس 02 سبتمبر 2021
الخارجية الفلسطينية تدين سياسة "الاعتقال الإداري" الإسرائيلية

وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ):

دانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الخميس، سياسة "الاعتقال الإداري"، التي تستخدمها إسرائيل كأداة لقمع الشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه على مدى نصف القرن الماضي، اعتقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بشكل غير قانوني وعقابي، نحو 60 ألفًا من أبناء فلسطين رجالا ونساء تحت مسمى "الاعتقال الإداري"، ووضعتهم بالسجن دون تهمة أو محاكمة لفترات متفاوتة.

وأضافت أن قضية الأسيرة أنهار الديك، التي اعتقلت بشكل غير قانوني لمدة خمسة أشهر، تذكرنا بشكل صارخ بوحشية هذه الممارسة غير القانونية وعدم إنسانيتها، خاصة بعد أن دخلت الشهر الأخير من الحمل داخل أقبية السجون الإسرائيلية، وقد تُجبر على ولادة طفلها في الأغلال، ومن دون رعاية صحية كافية، في وحشية بغيضة غير مقبولة.

وتابعت الخارجية "تواصل قوة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بارتكاب انتهاكاتها واسعة الانتشار للقانون الدولي وحقوق شعبنا الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك حقه في الحرية والعدالة وتقرير المصير، بسبب فشل المجتمع الدولي، بما فيه مجلس الأمن، في محاسبتها على انتهاكاتها الصارخة".

واعتبرت أن الفشل الدولي الجماعي سمح لسلطة الاحتلال، من بين جرائم أخرى، بتحطيم حياة وحقوق عشرات الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني، الذين تعرضوا للاعتقال الإداري والاضطهاد والقهر.

وقالت الوزارة "تجدد دولة فلسطين دعوتها لجميع الفاعلين الدوليين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر، للضغط من أجل الإفراج الفوري عن أنهار الديك وكافة المعتقلين الإداريين في سجونها والعمل على إنهاء هذه الممارسة الوحشية بشكل نهائي".

هذا المحتوى من

الخارجية الفلسطينية سياسة الاعتقال الإداري الإسرائيلية إسرائيل الاحتلال الإسرائيلي

الخبر التالى:

الإعصار إيدا: ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات شمال شرقي الولايات المتحدة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
279

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

763

متعافون اليوم

288441

إجمالي الإصابات

16736

إجمالي الوفيات

239343

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -قطع مياه الشرب عن 13 منطقة في القاهرة 14 ساعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا