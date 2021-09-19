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مرشحون لخلافة ميركل يتعهدون بدعم طواقم التمريض قبل أيام من الانتخابات

10:51 م الأحد 19 سبتمبر 2021
مرشحون لخلافة ميركل يتعهدون بدعم طواقم التمريض قبل أيام من الانتخابات

أنجيلا ميركل

برلين - (د ب أ)

تعهد المرشحون الثلاثة المتنافسون على خلافة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بدعم العاملين في المجال الطبي الذين يعانون من عبء عمل غير مسبوق في ضوء جائحة فيروس كورونا.

وفي حديثه خلال المناظرة الرئيسية الأخيرة قبل انتخابات 26 سبتمبر قال أولاف شولتس من الحزب الاشتراكي الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط الذى حصل على أكبر حصة من الأصوات فى استطلاعات الرأي الأخيرة إنه يتعين حصول الممرضات على أجور أعلى .

وقالت أنالينا باربوك من حزب الخضر إنه يتعين خفض مدة أسبوع عملهم إلى 35 ساعة لمنعهم من ترك المهنة بسبب الإرهاق .

وذكر أرمين لاشيت من الاتحاد الديمقراطى المسيحى المحافظ أنه لا يجب مطالبة الممرضات الطموحات بدفع تكاليف تدريبهن بالنظر إلى حقيقة أن طلبة الطب يمكن أن يتلقوا تعليما مجانيا.

وقال لاشيت: "المجتمع يكبر في السن، والحاجة إلى الرعاية آخذة في الازدياد".

أنجيلا ميركل برلين فيروس كورونا ألمانيا

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