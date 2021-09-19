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باكستان عن رفع إمام متشدد علم طالبان فوق مدرسة دينية: "عمل إرهابي"

04:24 م الأحد 19 سبتمبر 2021
باكستان عن رفع إمام متشدد علم طالبان فوق مدرسة دينية: "عمل إرهابي"

إسلام آباد- (بي بي سي):

اعتبرت الشرطة في باكستان رفع علم حركة طالبان الأفغانية فوق مدرسة للعلوم الدينية في البلاد بمثابة "عملٍ إرهابي".

وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي رجل الدين المتشدد، مولانا عبد العزيز، كان يهدد الضباط الذين كانوا يحيطون بالمبنى

يذكر أن الأخير كان إمام المسجد الأحمر الموجود في إسلام أباد، حينما وقعت الأزمة التاريخية باقتحام قوات الأمن الباكستانية للمسجد واشتباكها مع الإسلاميين المتشددين في عام 2007 مما أدى إلى سقوط العديد من القتلى.

وقد تصاعدت التوترات يوم أمس السبت بعد أن نشرت السلطات عناصر شرطة مكافحة الشغب لتطويق المدرسة الدينية أو "الحوزة" كما يطلق عليها على إثر الواقعة حتى تمت إزالة العلم في وقت لاحق.

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باكستان حركة طالبان الإرهاب أفغانستان

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