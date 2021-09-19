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باكستان تسجل 2580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و71 وفاة

07:24 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
باكستان تسجل 2580 إصابة جديدة بفيروس كورونا و71 وفاة

باكستان

إسلام آباد - أ ش أ:

سجلت السلطات الصحية في باكستان 2580 إصابة جديدة بفيروس كورونا "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى مليون و223 ألفا و841 شخصا.

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا في وزارة الصحة الباكستانية حسبما نشرت صحيفة "إكسبرس تريبيون" الباكستانية اليوم الأحد، بأن البلاد سجلت في الفترة نفسها 71 وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد، ليصل إجمالي الوفيات إلى 27 ألفا و206 حالات.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى مليون و132 ألفا و723 متعافيا، بعد أن تماثلت 3164 حالات للشفاء خلال الساعات الـ24 ساعة الماضية.

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16951

إجمالي الوفيات

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إجمالي المتعافين

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