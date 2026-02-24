إعلان

الكرملين: نأمل أن تستمر عملية التفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

كتب : مصراوي

06:30 م 24/02/2026

دميتري بيسكوف

موسكو- (أ ش أ)
أعرب المتحدث باسم الرئاسة الروسية "الكرملين"، ديمتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء، عن أمل بلاده في استمرار عملية التفاوض بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية، مؤكدًا موقف موسكو الثابت بشأن الوضع حول أوكرانيا.

وقال بيسكوف - في تصريحات صحفية أوردتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - : "نأمل بالطبع أن يستمر العمل على تسوية الأزمة الأوكرانية. وسنوفر لكم جميع المعلومات المفصلة بشأن موعد ومكان الجولة المقبلة من المفاوضات".

وأضاف المتحدث أن روسيا تحافظ على موقفها الثابت بشأن النزاع في أوكرانيا وتبذل جميع الجهود الممكنة للوصول إلى السلام في المنطقة، قائلاً: "إننا مستمرون في بذل الجهود من أجل تحقيق السلام. موقفنا واضح وثابت إزاء هذه القضية".

يُشار إلى أنه في الفترة من 17 لـ 18 فبراير الجاري، انعقدت جولة مفاوضات في جنيف بمشاركة وفود رفيعة من روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة. وصفها الجانب الروسي بأنها "صعبة لكنها عملية"، بينما أشار الجانب الأوكراني إلى حدوث تقدم طفيف مع بقاء "القضايا الجوهرية" عالقة.

وهناك إشارات قوية - بحسب ما تفيد التقاير الإعلامية - إلى عقد جولة رابعة من المفاوضات في 26-27 فبراير 2026، وسط مساعٍ أوكرانية لإشراك أطراف أوروبية (فرنسا، بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا) لضمان توازن الضغوط.

