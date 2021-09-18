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البرلمان العربي: إعدام ميليشيا الحوثي 9 أشخاص بينهم قاصر جريمة ضد الإنسانية

08:01 م السبت 18 سبتمبر 2021
البرلمان العربي: إعدام ميليشيا الحوثي 9 أشخاص بينهم قاصر جريمة ضد الإنسانية

البرلمان العربي

القاهرة - (أ ش أ):

دان البرلمان العربي استمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية في انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق أبناء الشعب اليمني، خاصة ما يتعلق بأقدس وأسمى هذه الحقوق على الإطلاق وهو الحق في الحياة، وذلك بعد أن قامت الميليشيا بإعدام 9 أشخاص من بينهم قاصر في العاصمة صنعاء، في جريمة إرهابية جديدة.

وشدد البرلمان العربي في بيان صحفي اليوم /السبت/ على ضرورة التكاتف الدولي والعمل الجاد من أجل ردع هذه الميليشيا الإرهابية التي لا تبالي بأي قوانين دولية، محذرا من أن تقاعس المجتمع الدولي سيشجع هذه الميليشيا الانقلابية على الاستمرار في أعمالها الإرهابية.

وفي السياق ذاته، دعا البرلمان العربي كافة المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذا العمل الإرهابي الجبان، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لضمان محاكمة مرتكبي هذه الجريمة ضد الإنسانية، التي تضاف إلى السجل الإرهابي الجبان لميليشيا الحوثي الانقلابية.

هذا المحتوى من

البرلمان العربي ميليشيا الحوثي الإرهاب صنعاء

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