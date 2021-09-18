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أمريكا وأستراليا تؤكدان ضرورة مساءلة طالبان بشأن التزاماتها

11:20 ص السبت 18 سبتمبر 2021
أمريكا وأستراليا تؤكدان ضرورة مساءلة طالبان بشأن التزاماتها

حركة طالبان

واشنطن- أ ش أ:

شددت الولايات المتحدة وأستراليا على أهمية تحميل طالبان المسؤولية عن التعهدات التي قطعتها ببناء مجتمع شامل والسماح بوصول المساعدات الإنسانية والسماح بمغادرة منظمة وآمنة للأفغان وغيرهم ممن يرغبون في المغادرة.

جاء ذلك وفق ما نشرته الخارجية الأمريكية، في بيان، السبت، خلال لقاء نائبة وزير الخارجية الأمريكي ويندي شيرمان مع وزيرة الخارجية الأسترالية كاثرين كامبل في واشنطن العاصمة.

ووفقا للبيان، سلط المسؤولان البارزان الضوء على القيم المشتركة للديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وتعاون البلدين في مكافحة أزمة كوفيد-19.

هذا المحتوى من

Asha
حركة طالبان أمريكا أستراليا

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