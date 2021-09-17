"وكر الجن".. فريق عماني يُبدد أسطورة "قعر جهنم" في اليمن (فيديو وصور)

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كتب - محمد عطايا:

تمكن فريق عماني من التوغل لأول مرة، داخل بئر برهوت، في صحراء محافظة المهرة، في شرق اليمن، الذي ظل لسنوات لغزًا، نظرًا للأساطير التي أحاطت به، لاعتقاد الناس أنه مسكون من قِبل الجن.

الفريق العماني لاستكشاف الكهوف يفك طلاسم بئر برهوت (خسفيت فوجيت )بمحافظة المهرة اليمانية تقرير مفصل عنها قريبًا ان شاء الله @GsoOman @MohDtheGeologis @nabil4800 @salimalsuqri pic.twitter.com/aCoyzrJF71 — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 15, 2021

البئر الذي يبلغ قطر فوهته الدائرية نحو 30 مترًا، لُقب بمسميات عدة بينها "قعر جهنم" و"وكر الجن".

ونزل أفراد الفريق العماني إلى قاع البئر لاستكشافه وتوثيق سماته الجيولوجية والبيئية، واكتشفوا أن عمقه يبلغ عمقه نحو 112 مترًا، ويتسع قطره في الأسفل ليبلغ نحو 116 مترًا.

وتنبثق المياه الجوفية من جدران الكهف لتُكون شلالات بديعة وتتخذ العديد من الكائنات هذا الكهف موطنًا لها كالضفادع والأفاعي والحشرات.

وتحتوي الحفرة على مجموعة متنوعة من الترسبات الكهفية، وتعيش فيها مجموعة مختلفة من الكائنات الحية منها الأفاعي والضفادع والخنافس. ويصل طول بعض الصواعد والهوتبط في الحفرة أكثر من ٩ أمتار. pic.twitter.com/dthL4UgAsX — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021

ما قصة "قعر جهنم"

تكثر القصص والأساطير حول بئر برهوت في صحراء محافظة المهرة، في شرق اليمن، ويعتقد الناس أنها مسكونة من الجن.

الفريق بالتعاون مع هيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية ومركز اللغة المهرية للدراسات والبحوث يوثق خسفيت فوجيت (أو ما عُرف أحيانا ببئر برهوت)، خلال زيارة قام بها لمحافظة المهرة بالجمهورية اليمنية، ضمن عمله لدراسة الكهوف. pic.twitter.com/094GSKaTEQ — الفريق العماني لاستكشاف الكهوف (@OCET_Oman) September 16, 2021

يعتقد أن عمق الحفرة العملاقة يتراوح بين 100 و250 متراً، ويبلغ قطر فوتها نحو 30 مترًا، وتعرف برائحة كريهة تخرج من أعماقها، بحسب "فرانس برس".

ولا يصل ضوء الشمس إلى قعر الحفرة، ولا يمكن من حافتها رؤية الكثير مما فيها سوى بعض الطيور.

ويخشى غالبية السكان الاقتراب من البئر بسبب الأساطير المحيطة بها، إذ يسمونها "قعر جهنم".

وعلى مدى قرون، تناقل الكثيرون قصصاً تشير إلى وجود الجن فيها، وساد اعتقاد بأنها تشكل خطراً فوق الأرض، وقد تبتلع كل ما يقترب منها.

حتى أن الكثير من الناس يتجنبون مجرّد التحدث عن هذه الحفرة الغامضة مخافة أن يلحق بهم الأذى.

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