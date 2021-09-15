روسيا تتوقع تراجع حدة أزمة نقص إمدادات الغاز في الأسواق بعد تشغيل "نورد ستريم 2"

موسكو - (د ب أ)

تتوقع روسيا تراجع أزمة نقص إمدادات الغاز الطبيعي في الأسواق بعد بدء تشغيل خط أنابيب الغاز الجديد نورد ستريم2.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين في موسكو اليوم الأربعاء "أي بداية مبكرة لتشغيل نورد ستريم2 ستحقق توازن عوامل أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا، بما في ذلك في سوق العقود الفورية. هذا أمر واضح".

يأتي ذلك في حين ارتفع سعر الغاز اليوم إلى أكثر من 900 دولار لكل 1000 متر مكعب بحسب وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء.

ونفى بيسكوف أن يكون في مقدور شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم القيام بأي شيء لوقف ارتفاع أسعار الغاز، ويلقي خبراء الطاقة الروسي مسؤولية ارتفاع الأسعار إلى طبيعة الموقف في السوق العالمية. وقال بيسكوف إن تقلبات الأسواق العالمية لا يؤثر على أسعار الغاز الذي يتم نقله عبر خطوط الأنابيب.

وأضاف أن "عملاء غاز الأنابيب لا يتأثرون كثيرا بالتقلبات لأن تسعير الغاز المنقول عبر خطوط الأنابيب يتحدد وفق معادلة سعرية مختلفة".

وقال إنه نظرا لوجود عقود طويلة الأجل، فإن ألمانيا تحصل على الغاز الروسي بأسعار تقل كثيرا عن الأسعار الحالية في السوق العالمية. كما أن الطلب الأوروبي على الغاز يتزايد.

كان جهاز تنظيم قطاع الطاقة في ألمانيا قد صرح في وقت سابق من الأسبوع الحالي بأنه لديه فرصة حتى أوائل يناير الماضي ليتوصل إلى مشروع قرار بشأن بدء تشغيل خط الغاز الطبيعي المثير للجدل نورد ستريم2، وهو ما يمكن أن يؤجل بدء تشغيل الخط الذي انتهت أعمال تشييده.

يذكر أن الخط الجديد سينقل الغاز الطبيعي من روسيا إلى ألمانيا عبر بحر البلطيق ودون المرور بأراضي أوكرانيا.

وقال جهاز تنظيم قطاع الطاقة الألماني في بيان إن شركة "نورد ستريم 2 أيه.جي" التي تمتلك الخط قدمت كل الأوراق اللازمة للحصول على شهادة تسجيل كمشغل مستقل لخط نقل الغاز وفقا لقواعد الاتحاد الأوروبي.

وبحسب الجهاز، فإنه لدى السلطات الألمانية 4 أشهر للوصول إلى مسودة قرار بشأن شهادة المصادقة وإرسال المسودة إلى المفوضية الأوروبية لمراجعتها بشكل نهائي، مضيفا أن الفترة الزمنية المقرر بدأت يوم 8 سبتمبر الحالي.

كانت شركة جازبروم الروسية العملاقة للطاقة قد أعلنت في الأسبوع الماضي، اكتمال مشروع خط أنابيب "نورد ستريم 2".

وقال ألكسي ميلر الرئيس التنفيذي لشركة جازبروم الروسية العملاقة للغاز التابعة للدولة في بيان إن العمل على الخط الذي يبلغ طوله 1230 كيلومترا انتهى.