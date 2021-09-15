Masrawy logo white

الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد من بينها سفير السعودية

07:49 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
الرئيس الجزائري يتسلم أوراق اعتماد 4 سفراء جدد من بينها سفير السعودية

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون

الجزائر - (أ ش أ)

تسلم الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر من بينهم سفير المملكة العربية السعودية ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي.

وشمل السفراء الجدد سفير ماليزيا محمد فيزال رزالي وسفير مملكة السويد، بجورن هاكمارك و سفير المملكة العربية السعودية، عبد الله بن ناصر عبد الله البصيري، ورئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي، ايكارت توماس.

حضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، ونور الدين بغداد الدايج، مدير ديوان رئاسة الجمهورية.

هذا المحتوى من

عبد المجيد تبون الجزائر أوراق اعتماد السفراء سفير السعودية

الخبر التالى:

هيئة فلسطينية: الأسرى قرروا تعليق التصعيد بعد رضوخ إدارة السجون الإسرائيلية لمطالبهم

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
503

إصابات اليوم

10

وفيات اليوم

325

متعافون اليوم

293951

إجمالي الإصابات

16895

إجمالي الوفيات

247450

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا