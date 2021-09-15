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مقتل 7 جنود باكستانيين بالقرب من الحدود الأفغانية

05:37 م الأربعاء 15 سبتمبر 2021
مقتل 7 جنود باكستانيين بالقرب من الحدود الأفغانية

حركة طالبان

إسلام أباد - (د ب أ)

قتل مسلحو حركة طالبان باكستان، سبعة جنود باكستانيين، على الأقل، في الهجوم الأكثر فتكًا بالمنطقة القبلية المضطربة على حدود البلاد مع أفغانستان.

وأعلنت "طالبان باكستان" مسؤوليتها عن الهجوم الذي وقع في منطقة جنوب وزيرستان بعد منتصف الليل. وأصيب أربعة جنود آخرون.

وأكد مستشار الأمن القومي الباكستاني، مؤيد يوسف، وقوع الهجوم في إيجاز صحفي بالعاصمة إسلام أباد، ولكنه لم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وجرى تحرير المئات من مقاتلي "طالبان باكستان" والنائب السابق للحركة مولوي فقير محمد المعروف بصلاته القريبة بزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري، من السجون الأفغانية بعد سقوط كابول.

وقال يوسف إن حكومة طالبان الأفغانية، تعهدت بعدم استخدام الأراضي الأفغانية لشن هجمات على باكستان.

يشار إلى حركة طالبان باكستان تختلف عن حركة طالبان أفغانستان في أسلوب التنظيم رغم أن الاثنتين تتبعان نفس التفسير المتشدد للإسلام.

حركة طالبان باكستان الحدود الأفغانية أفغانستان

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