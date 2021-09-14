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علماء أمريكيون يستعدون لبدء تجربة لإعادة إحياء حيوان الماموث

03:16 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
علماء أمريكيون يستعدون لبدء تجربة لإعادة إحياء حيوان الماموث

إعادة إحياء حيوان الماموث

واشنطن- (بي بي سي):

بعد مرور أكثر من أربعة آلاف عام على انقراضها، يستعد علماء أمريكيون لتدشين محاولة طموحة لإعادة إحياء حيوان الماموث .

وتقول شركة العلوم البيولوجية والوراثة"Colossal" إنها "تسعى إلى إعادة الماموث إلى منطقة التندرا القطبية الشمالية في غضون خمس سنوات".

وتخطط الشركة لدمج الحمض النووي الذي تم جمعه من بقايا الماموث المجمدة مع تلك الموجودة في الأفيال الآسيوية، غير أن المشروع قوبل بالكثير من التشكك.

وعن ذلك، تقول الأخصائية بمتحف التاريخ الطبيعي في لندن، الدكتورة فيكتوريا هيريدج، إن النتيجة النهائية للتجربة - حتى إذا نجحت - ستكون مجرد فيل معدل وراثيا.

هذا المحتوى من

BBC
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