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واشنطن: مواطنون كولومبيون يهربون آلاف الكيلوجرامات من الكوكايين بغواصات

07:36 ص الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
واشنطن: مواطنون كولومبيون يهربون آلاف الكيلوجرامات من الكوكايين بغواصات

أرشيفية

نيويورك-(د ب أ):

اعترف ستة مواطنين كولومبيين أمام محكمة اتحادية بتورطهم في التآمر لاستخدام "غواصات المخدرات" لتهريب أكثر من 19 ألف كيلوجرام من الكوكايين لصالح عصابة المخدرات "سينالوا".

ووفقا لوزارة العدل الأمريكية، كان المدعى عليهم جزءا من منظمة إجرامية قامت ببناء وصيانة غواصات المخدرات التي استخدمت لإرسال الكوكايين من كولومبيا إلى المحيط الهادئ حيث يقوم أعضاء عصابة سينالوا باستلامه وتجميعه بالقرب من أواكساكا بالمكسيك، بحسب صحيفة "نيويورك ديلي نيوز".

وخلال الفترة بين يوليو 2015 ومارس 2016، اعترض المحققون الأمريكيون ثلاث غواصات تابعة لتلك الجماعة في المياه الدولية. وفي المجموع، تم ضبط كميات كبيرة من الكوكايين في هذه الحوادث.

وفي نهاية المطاف، تم القبض على عدة رجال وتم تسليمهم إلى الولايات المتحدة.

وأجرت التحقيق قوة مهام مشتركة ضمت عملاء ومحللين من إدارة مكافحة المخدرات ومكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب الهجرة والجمارك وخفر السواحل والبحرية والقيادة الجنوبية الأمريكية.

واشنطن كولومبييا غواصات المخدرات الكوكايين عصابة سينالوا

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