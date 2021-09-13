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"بي بي سي": طالبان قتلت مدنيين في بانشير

10:44 م الإثنين 13 سبتمبر 2021
"بي بي سي": طالبان قتلت مدنيين في بانشير

حركة طالبان

كابول - (بي بي سي)

حصلت "بي بي سي" على لقطات فيديو تظهر قيام عناصر من طالبان بقتل عدد من المدنيين، وتحققت من صحتها.

وأكد تحقيق أجرته "بي بي سي" مقتل أكثر من عشرين مدنيًا في حوادث من هذا القبيل في إقليم بانشير، الجيب الأخير للمقاومة المسلحة ضد طالبان، والتي قالت طالبان إنها سيطرت عليه بعد معارك الأسبوع الماضي، لكن المعارضة تنفي ذلك.

ونفى متحدث باسم طالبان استهداف مدنيين. في غضون ذلك، قالت رئيسة وكالة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، إنها شعرت بقلق شديد أمام كون تشكيلة حكومة تصريف الأعمال، التي أعلنت عنها طالبان مؤخرًا لا تضم النساء، ولا تمثل جماعات عرقية من غير البشتون إلا على نطاق محدود جدا. وأضافت أن "النساء استبعدن تدريجيًا" من الحياة العامة خلال الأسابيع الثلاثة الماضية.

هذا المحتوى من

BBC
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