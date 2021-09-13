طالبان تناشد العالم بالتعاون معها لمساعدة الأفغان

إسلام آباد - (د ب أ):

حثت حركة طالبان اليوم الاثنين المجتمع الدولي على التعاون معها من أجل مساعدة المواطنين الأفغان.

وقال المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.ا)"على المجتمع التعاون معنا". وأضاف" تم الحفاظ على الأمن في البلاد، والمواطنون يواجهون أزمة اقتصادية، الطعام شحيح والأدوية نادرة".

وأضاف مجاهد أن حكومة طالبان رحبت بالمؤتمر الأممي لمساعدة أفغانستان، الذي سينعقد في جنيف اليوم.

وتعهد بأن يعمل النظام بصورة شفافة عندما يتعلق الأمر باستخدام المساعدات وضمان توزيعها بصورة أمنة.

وقال " نحن نؤيد زيادة المساعدات الدولية لشعبنا ودولتنا ونرحب بها".