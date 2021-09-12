Masrawy logo white

الكرملين: بوتين يزور مينسك منتصف أكتوبر لحضور قمة "الدول المستقلة"

11:12 م الأحد 12 سبتمبر 2021
الكرملين: بوتين يزور مينسك منتصف أكتوبر لحضور قمة "الدول المستقلة"

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

روسيا - (أ ش أ)

أعلن الكرملين، اليوم الأحد، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يخطط لزيارة بيلاروسيا في منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضح المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف - وفقا لوكالة أنباء "تاس" الروسية - أن بوتين يعتزم الزيارة لحضور قمة رابطة الدول المستقلة، المقرر انعقادها يوم 15 أكتوبر في مينسك.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، صرح الرئيس البيلاروسي ألكساندر لوكاشينكو أنه اتفق مع بوتين على مناقشة القضايا الأساسية في التعاون الثنائي بين البلدين، على هامش أعمال قمة رابطة الدول المستقلة..

جدير بالذكر أن آخر لقاء بين بوتين ولوكاشينكو كان في موسكو يوم 9 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

فلاديمير بوتين الكرملين روسيا مينسك قمة الدول المستقلة

الخبر التالى:

رئيسة وزراء اسكتلندا: لن يُقام استفتاء على الاستقلال عن بريطانيا إلا بعد رفع قيود كورونا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا