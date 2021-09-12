جنوب أفريقيا تُقر لقاح "فايزر" للأطفال فوق 12 عاما

جوهانسبرج-(د ب أ):

وافقت جنوب أفريقيا على استخدام لقاح "فايزر" للأطفال، الذين تزيد أعمارهم عن 12 عاما، وهو ما يمثل دفعة لبرنامج التطعيم في البلاد، طبقا لما ذكرته وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وذكرت هيئة "تنظيم المنتجات الصحية" في جنوب أفريقيا، الأحد، أن الخطوة تأتي في أعقاب مراجعة لمعلومات، تم تحديثها بشأن السلامة والفعالية ولا تترجم إلى قرار شراء.

كانت الهيئة وافقت على اللقاح، الذي طورته شركتي "فايزر" و"بيونتيك إس إي" للاستخدام المحلي ، للبالغين في مارس الماضي.

والدولة الأكثر تقدما في إفريقيا، تعد الأكثر تضررا من الجائحة، حيث سجلت أعلى عدد من الإصابات في القارة.

وتم تطعيم حوالي 12% من سكان البلاد بشكل كامل، فيما تستعد البلاد، التي يبلغ عدد سكانها حوالي 60 مليون نسمة الآن لموجة رابعة من الإصابات، التي ستضرب البلاد، أوائل كانون أول/ديسمبر المقبل.