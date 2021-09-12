سفارة وقنصليات روسيا بمصر تفتح أبوابها للتصويت بالانتخابات التشريعية

القاهرة- أ ش أ:

تفتح السفارة الروسية والقنصليات بمصر أبوابها لتصويت مواطنيها في الانتخابات التشريعية يوم الأحد المقبل، لاختيار أعضاء جدد لمجلس النواب الروسي (مجلس الدوما التابع للمجلس الفيدرالي لروسيا الاتحادية) وكذلك انتخابات لاختيار 9 رؤساء للأقاليم الروسية وأعضاء 39 برلمانا إقليميا .

وذكر تقرير للسفارة، الأحد، أن السفارة والقنصليات العامة في الغردقة والإسكندرية ستفتح مراكز للاقتراع لنحو 4500 مواطن روسي يعيشون ويعملون في مصر للتصويت في هذه الانتخابات، فضلا عن السماح بتنظيم التصويت التمهيدي في 17 سبتمبر بمدينة شرم الشيخ .

وأكد أن روسيا ترحب بالمراقبين الأجانب للمراقبة على عملية الانتخابات، مشيرة إلى مشاركة وفد من المراقبين من جامعة الدول العربية، أي بعثتها في موسكو، وفقًا للبروتوكول الموقع مؤخرًا بين الجامعة ولجنة الانتخابات المركزية لروسيا الاتحادية وكذلك وفد من مجلس الشيوخ المصري.

وأضاف أن 14 حزبا سياسيا يتنافس في هذه الانتخابات على 225 مقعدا في مجلس النواب و225 مرشحا فرديا من الدوائر الانتخابية وبهذا يصل إجمالي عدد المقاعد إلى 450 مقعدا من بينها حزب روسيا الموحدة بقيادة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ ووزيري الخارجية والدفاع سيرجي لافروف وسيرجي شويجو هم من بين المرشحين من هذا الحزب الذين سيخوضون هذه الانتخابات، لافتا إلى أن هذا الحزب قد حصل على أغلبية المقاعد في الانتخابات السابقة.

وأفاد بأن عملية التصويت ستتم داخل وخارج روسيا حيث سيتمكن المواطنون المسجلون في عدة مناطق روسية من التصويت عبر الإنترنت باستخدام الموقع الذي توفره خدمات الدولة، فضلا عن مشاركة الآخرين في مراكز الاقتراع المنظمة في السفارات والقنصليات العامة الروسية في 144 دولة حول العالم.

وأشار إلى أن إجمالي عدد مراكز الاقتراع يبلغ نحو 348، ويُتوقع مشاركة ما بين 200 إلى 300 ألف روسي في الانتخابات بالخارج، مضيفا أن مراكز الاقتراع ستتبنى الإجراءات الاحترازية في ضوء انتشار جائحة كوفيد -19 التي سيحضرها المراقبون الذين يحق لهم تصوير مقاطع فيديو والتقاط صور إذا اكتشفوا أي انتهاك في إجراءات التصويت.