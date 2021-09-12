صحيفة إماراتية: لبنان بحاجة إلى حكومة توقف انهياره وتحرك عجلة الحياة

أبوظبي- أ ش أ:

أكدت صحيفة "الخليج" الإماراتية أن لبنان في حاجة ماسة إلى حكومة قوية، لأنه بات غير قادر على الصمود في وجه عواصف اقتصادية ومالية واجتماعية هوجاء تهدد وجوده، مشيرة إلى أنه بعد مخاض عسير استمر أكثر من سنة ظل لبنان خلالها بلا حكومة وتم تكليف نجيب ميقاتي قبل أكثر من شهر، حيث نجح بعد جهد كبير في إعلان حكومة من 24 وزيراً.

وذكرت "الخليج" -في افتتاحيتها، الأحد، بعنوان "حكومة لوقف التدهور اللبناني" - أن هذه الحكومة لن تحقق المعجزات، ولكن ستكون مهمتها وقف الانهيار من خلال إصلاحات اقتصادية ومالية عاجلة تقنع دول العالم بدعمها ومساندتها، وتمكّن لبنان من الصمود وتحرك عجلة الحياة.

وأضافت أن المهمة الثانية للحكومة ستكون الإعداد للانتخابات النيابية والإشراف عليها خلال مايو المقبل، وهي مهمة ليست بالهينة، لأنها ستؤدي إلى مجلس نيابي جديد سوف ينتخب رئيساً جديداً للبلاد خلفاً للرئيس الحالي ميشال عون، لافتة إلى أن بعض القوى السياسية والطائفية بدأت تعد العدة، وتهيئ ماكيناتها الانتخابية من الآن، وتضع الخطط لتأكيد حضورها الشعبي وزيادة حصتها في البرلمان مستفيدة من النقمة الشعبية على مجمل الطبقة الحاكمة.

واختتمت الصحيفة بأن "هذه الحكومة لن تكون خشبة خلاص بل قشة تمثل بصيص أمل بالوصول إلى بر الأمان".