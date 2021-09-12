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جيش الاحتلال يغير على أهداف تابعة لحماس في غزة

08:41 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
جيش الاحتلال يغير على أهداف تابعة لحماس في غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تل أبيب - (د ب أ):
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد أنه أغار على أهداف تابعة لحركة حماس في قطاع غزة.

وكتب أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، على حسابه على موقع تويتر، :"ردا على إطلاق قذيفة صاروخية من غزة نحو إسرائيل أمس، أغارت طائرات ومروحيات حربية الليلة على أهداف إرهابية تابعة لمنظمة حماس، ومن بينها مجمع عسكري يحتوي على عدة ورشات عمل تحت أرضية لإنتاج صواريخ، بالإضافة إلى موقع تدريب عسكري ومعسكر يحوي على موقع لتخزين وسائل قتالية، ونفق إرهابي".

وجدد الجيش تحميل حركة حماس المسؤولية عن كل ما ينطلق من قطاع غزة.

يأتي التصعيد بعدما تمكنت إسرائيل من إلقاء القبض على أربعة من المعتقلين الفلسطينيين الستة الذين كانوا فروا من سجن "جلبوع" الأسبوع الماضي.

جيش الاحتلال الإسرائيلي حركة حماس قطاع غزة مروحيات حربية

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