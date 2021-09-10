رئيس وزراء السودان ينعي "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة

الخرطوم - (أ ش أ):

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ومجلس الوزراء، للشعب السوداني "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أول أمس الأربعاء على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني، وعثر على جثامين مقدم طيار ركن ونقيب طيار ومساعد فني جوي، فيما ولا تزال الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة الجهات المختصة.

وأعرب حمدوك عن تعازيه لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم، وللشعب السوداني عامة في هذا المصاب الكبير.