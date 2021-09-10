Masrawy logo white

رئيس وزراء السودان ينعي "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة

07:36 م الجمعة 10 سبتمبر 2021
رئيس وزراء السودان ينعي "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة

عبد الله حمدوك

الخرطوم - (أ ش أ):

نعى رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك، ومجلس الوزراء، للشعب السوداني "شهداء" طاقم الطائرة العسكرية المنكوبة.

وكانت طائرة هليكوبتر عسكرية تحطمت أول أمس الأربعاء على مجرى النيل الأبيض جنوب الخرطوم، بعد إقلاعها لأداء مهمة تدريبية، وذلك إثر عطل فني، وعثر على جثامين مقدم طيار ركن ونقيب طيار ومساعد فني جوي، فيما ولا تزال الجهود مبذولة للعثور على بقية الطاقم بواسطة الجهات المختصة.

وأعرب حمدوك عن تعازيه لأسرهم وأصدقائهم وزملائهم، وللشعب السوداني عامة في هذا المصاب الكبير.

هذا المحتوى من

عبدالله حمدوك الخرطوم السودان الطائرة العسكرية المنكوبة

الخبر التالى:

واشنطن تدرس إطلاق تحقيق بشأن سياسات الدعم الاقتصادي الصينية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
413

إصابات اليوم

12

وفيات اليوم

731

متعافون اليوم

291585

إجمالي الإصابات

16836

إجمالي الوفيات

244793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| مصدر: بلاغ بظهور سمكتي قرش في الساحل الشمالي وإغلاق شواطئ بعد إصابة منقذ

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا