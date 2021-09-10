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بريطانيا تستعد لجرعات معززة "مختلطة ومتطابقة" للقاحات كورونا

11:45 ص الجمعة 10 سبتمبر 2021
بريطانيا تستعد لجرعات معززة "مختلطة ومتطابقة" للقاحات كورونا

لقاح كورونا

لندن- (د ب أ):

تستعد المملكة المتحدة لبدء برنامج لإدارة لقاحات "مختلطة ومتطابقة" مضادة لفيروس كورونا، كجرعات معززة، طبقا لما ذكرته صحيفة "فاينانشيال تايمز" ، نقلا عن شخصيات حكومية بارزة.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الجمعة عن تلك الشخصيات الحكومية قولها للصحيفة إن جرعة ثالثة مختلفة معززة للجرعتين "الأوليين" ستقدم حماية أفضل ضد الفيروس.

وستتخذ الحكومة قرارا نهائيا حول خطة الجرعات المعززة، بعد أن تقدم اللجنة المشتركة للقاحات والحصانة توصيتها.

وذكر مسؤول بارز لم يتم الكشف عن هويته من وزارة الصحة للصحيفة أن الأشخاص، الذين حصلوا على لقاح "استرازينيكا" للمرة الأولى، سيحصلون على لقاح "فايزر"، كجرعة معززة، بينما هؤلاء الذين حصلوا على لقاح "فايزر" سيحصلون على لقاح "استرازينيكا".

وقالت وزارة الصحة للصحيفة إنها ستواصل الإعداد لبرنامج الجرعات المعززة لفصل الخريف وأن أي برنامج من هذا القبيل، يشمل ماهى اللقاحات التي ربما يتم التوصية باستخدامها، سيعتمد على النصيحة النهائية للجنة المشتركة للقاحات والحصانة.

لقاح كورونا بريطانيا فيروس كورونا

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