Masrawy logo white

محامون: أمريكيان سجينان في روسيا ربما يطلبان نقلهما إلى أمريكا لقضاء العقوبة

10:58 م الإثنين 09 أغسطس 2021
محامون: أمريكيان سجينان في روسيا ربما يطلبان نقلهما إلى أمريكا لقضاء العقوبة

سجن ارشيفية

واشنطن - (د ب أ)

قال محامو اثنين من مشاة البحرية الأمريكية مسجونين في روسيا إنهما ربما يطلبان أن يتم نقلهما إلى الولايات المتحدة لقضاء العقوبة هناك. وينفى السجينان ارتكاب أي مخالفة.

وأفاد فريق الدفاع عن بول ويلان، الذي أًصدرت محكمة في موسكو حكما بسجنه 16 عامًا بعد إدانته بتهمة التجسس، بأنه من المتوقع أن يقدم ويلان الطلب خلال الشهر الجاري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تريفور ريد، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة تسعة أعوام بعد إدانته العام الماضي بالاعتداء على شرطيين، سيتقدم بطلب لنقله إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته هناك.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن محامي ريد في روسيا وعائلته في الولايات اختلفا بشأن خططه.

روسيا موسكو أمريكا مشاة البحرية الأمريكية

الخبر التالى:

رجال الإطفاء والسكان يكافحون حرائق الغابات في جزيرة إيوبيا اليونانية

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
65

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

402

متعافون اليوم

284706

إجمالي الإصابات

16575

إجمالي الوفيات

233227

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أجواء شديدة الحرارة وارتفاع الرطوبة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الثلاثاء

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا