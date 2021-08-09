محامون: أمريكيان سجينان في روسيا ربما يطلبان نقلهما إلى أمريكا لقضاء العقوبة

واشنطن - (د ب أ)

قال محامو اثنين من مشاة البحرية الأمريكية مسجونين في روسيا إنهما ربما يطلبان أن يتم نقلهما إلى الولايات المتحدة لقضاء العقوبة هناك. وينفى السجينان ارتكاب أي مخالفة.

وأفاد فريق الدفاع عن بول ويلان، الذي أًصدرت محكمة في موسكو حكما بسجنه 16 عامًا بعد إدانته بتهمة التجسس، بأنه من المتوقع أن يقدم ويلان الطلب خلال الشهر الجاري.

ولم يتضح بعد ما إذا كان تريفور ريد، الذي يقضي عقوبة السجن لمدة تسعة أعوام بعد إدانته العام الماضي بالاعتداء على شرطيين، سيتقدم بطلب لنقله إلى الولايات المتحدة لقضاء عقوبته هناك.

وأوضحت وكالة بلومبرج للأنباء أن محامي ريد في روسيا وعائلته في الولايات اختلفا بشأن خططه.