202 مليون و729 ألفا و434 حالة .. إجمالي إصابات كورونا بالعالم

واشنطن- (أ ش أ):

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة مصابي فيروس كورونا المستجد حول العالم ارتفعت إلى 202 مليون و729 ألفا و434 حالة.

وأضافت الجامعة - وفقا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الإثنين - أن حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس حول العالم وصلت إلى أربعة ملايين و294 ألفاً و362 حالة وفاة.

يشار إلى أن أكبر حصيلة للإصابة بالفيروس حول العالم في الولايات المتحدة الأمريكية بإجمالي إصابات بلغ 35 مليوناً و763 ألفاً و970 إصابة.​