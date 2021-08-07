رسالة من رئيس الإمارات إلى الرئيس التونسي تتعلق بالعلاقات الثنائية

أبوظبي- تونس - (أ ش أ):

بعث رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رسالة خطية إلى الرئيس التونسي قيس سعيّد، تتعلق بالعلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك.

سلم الرسالة، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية اليوم السبت، الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس الامارات خلال استقبال الرئيس التونسي له في قصر قرطاج في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى العاصمة التونسية.

وأكّد قرقاش - خلال اللقاء - حرص بلاده على تعزيز العلاقات مع تونس في المرحلة المقبلة، وعلى التضامن مع الشعب التونسي الشقيق في هذه المرحلة الاستثنائية.

وأشار إلى أنّ دولة الإمارات تقف إلى جانب كل ما يدعم أمن واستقرار تونس ، موضحا أنّ كل ما يتعلق بالشأن الداخلي التونسي يعدّ أمراً سيادياً.

وشدّد على أنّ تونس قادرة على تجاوز استحقاقات هذه المرحلة بأبعادها الاقتصادية والصحية والمؤسسية بكل نجاح ، داعيا المجتمع الدولي إلى الوقوف إلى جانب تونس في هذه الظروف لمواجهة تحدياتها الصحية والاقتصادية.