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الحكومة العراقية تعلن اتخاذ إجراءات لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر

08:01 م الجمعة 06 أغسطس 2021
الحكومة العراقية تعلن اتخاذ إجراءات لمكافحة التهريب والاتجار بالبشر

وزارة الخارجية العراقية

بغداد - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عن اتخاذ حكومة البلاد مجموعة إجراءات من شأنها الحدَّ من استغلال المهاجرين العراقيين.

وقالت الوزارة -في بيان- "نتابع باهتمام موضوع المهاجرين العراقيين وما يتفرّعُ عنه من مخاطرَ كانت ولاتزال هدفاً لشبكات التهريب والإتجار بالبشر، بنحوٍ قد يتسببُ بعواقبَ على أمن الأفراد وحياتهم، وإذ نُجَدّدُ الدعوة للمواطنينَ العراقيين ألا يقعوا في شِراك هذه المجموعات"، مضيفة أن الحكومةَ العراقيَّة اتخذتْ مجموعة إجراءات من شأنها الحدَّ من استغلال المسافرين إلى عددٍ من الدول.

وأشارت الوزارة إلى تلقّي وزير الخارجيَّة فؤاد حسين عدّة اتصالات من جوزيب بوريل الممثل الأعلى للسياسة والأمن في الإتحاد الأوروبي، وجابريليوس لاندسبيرجيس وزير خارجيَّة ليتوانيا، وإدغار رينكيفيتش وزير خارجيَّة لاتفيا.

وأكد حسين، خلال هذه الاتصالات، أن القوانين العراقيَّة تكفل حريّة السفر للمواطن العراقي، إلّا إنَّ الاتجار بالبشر ومخاطر توسّع شبكات التهريب وانعكاس ذلك على أمن المسافرين العراقيين، يُصنَّف من الأعمالِ الإجُراميّة.

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