رئيس كوريا الجنوبية: الجيش بحاجة لاستعادة ثقة الشعب

سول - (د ب أ):

صرح المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية، بأن الرئيس مون جيه-إن قال اليوم الأربعاء إن الجيش فقد ثقة الشعب بسبب عدد من الحوادث التي وقعت في الآونة الأخيرة، في الوقت الذي ساهم فيه في استعادة السلام وفي المعركة ضد وباء كورونا.

وذكرت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية أن مون أوضح أن الجيش بحاجة إلى بذل الجهود من جديد لاستعادة ثقة الشعب.

وجاء ذلك خلال اجتماع نادر بين كبار مسؤولي المكتب الرئاسي وكبار القادة العسكريين.

وكان ضمن المشاركين في الاجتماع وزير الدفاع سوه ووك ورئيس هيئة الأركان المشتركة، الجنرال وون إن-تشول، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية ومشاة البحرية.

وأشار الرئيس إلى أن الإصابات الجماعية بفيروس كورونا بين أفراد وحدة تشونج هيه العسكرية تسببت في قلق كبير للشعب.

وأصيب بالفيروس معظم أفراد دفعة قوامها 301 فرد من وحدة "تشونج هيه" العسكرية كانوا على متن مدمرة تابعة للبحرية أثناء قيامهم بمهام لمكافحة القرصنة في خليج عدن. وتعرضت الحكومة لانتقادات شديدة، حيث لم يتم تطعيم أفراد الوحدة ضد فيروس كورونا.

وقال وزير الدفاع للرئيس مون إن 6ر93% من إجمالي الجنود، البالغ عددهم 550 ألف جندي في البلاد، تلقوا جرعة واحدة على الأقل من لقاحات كورونا، حسبما ذكرت المتحدثة باسم المكتب الرئاسي باك كيونج-مي" في بيان صحفي.

وأفاد مون بأنه يمكن للجيش أن يسجل سابقة في تحقيق مناعة القطيع، وأمر الوزير بالتأكد من أن كتيبات التدريب ضد موجات الحر يمكن تنفيذها بشكل صحيح.