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مظاهرة في النمسا تدعو الحكومة للتراجع عن قرار رفض قبول اللاجئين الأفغان

06:18 م الثلاثاء 31 أغسطس 2021
مظاهرة في النمسا تدعو الحكومة للتراجع عن قرار رفض قبول اللاجئين الأفغان

شرطة النمسا

النمسا - (أ ش أ)

تظاهر عدد من أبناء الجالية الأفغانية في النمسا وأعضاء الأحزاب اليسارية اليوم الثلاثاء، أمام مقر الحكومة النمساوية لدعوتها إلى العدول عن قرارها برفض قبول لاجئين جدد من أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان على السلطة هناك .

وقال الناشط في مجال حقوق الإنسان دورو بلانك في تصريحات اليوم، إنه من غير الإنساني ترك النساء والأطفال والأقليات والفئات المستضعفة فريسة لحركة طالبان، مشيرا إلى ضرورة عدول الحكومة النمساوية عن موقفها والتدخل سريعًا لاستقبال اللاجئين .

كانت الحكومة النمساوية قد أكدت أنها سوف تكتفي بتقديم مساعدات إنسانية في الموقع تبلغ 18 مليون يورو، فيما كشف استطلاع للرأي العام في النمسا عن رفض 54 في المائة من سكان النمسا استقبال مهاجرين جدد من أفغانستان.

هذا المحتوى من

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