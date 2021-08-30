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أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات الوضع في ليبيا

02:16 م الإثنين 30 أغسطس 2021
أبو الغيط يبحث مع وزير خارجية الجزائر تطورات الوضع في ليبيا

أحمد أبو الغيط

الجزائر - أ ش أ

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، على الدور الذي تضطلع به الجزائر فيما يتعلق بالوضع في ليبيا وفي مختلف الملفات والشؤون العربية، مبديا تطلعه إلى اللقاء المقرر مع الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون.

جاء ذلك خلال لقاء الأمين العام لجامعة الدول العربية مع رمطان لعمامرة وزير خارجية الجزائر، في مستهل زيارته للجزائر للمشاركة في الاجتماع الوزاري التشاوري لدول جوار ليبيا الذي تستضيفه الجزائر اليوم وغدا.

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة بالجامعة العربية بأن اللقاء تناول بشكل أساسي تطورات الوضع في ليبيا والتعامل الإقليمي والدولي معها، خاصة مع قرب حلول الموعد المحدد لإجراء الانتخابات مع قرب نهاية العام الجاري، مشيرا إلى أن الطرفين بحثا كذلك عددا من القضايا العربية والإفريقية ذات الاهتمام المشترك .

هذا المحتوى من

أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية وزير خارجية الجزائر ليبيا الجزائر

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