​"المصريين بالخارج" تكشف أسباب بدء منح الإمارات تأشيرة السياحة بداية من 30 أغسطس

كتب- يوسف عفيفي:

أشاد المهندس مجدي الألفي، أمين صندوق الاتحاد الدولي لأبناء مصر بالخارج، بقرار الإمارات العربية المتحدة، بفتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول ـ (بينهم مصر)- والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح (كوفيد-19) المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتبارًا من 30 أغسطس 2021.

وقال الألفي لـ"مصراوي"، إن أسباب القرار ترجع إلى قرب حلول معرض إكسبو الدولي، بالإمارات والذي يقام خلال الفترة من 20 أكتوبر 2021 إلى 10 أبريل 2022، بالإضافة إلى الاحتفال بالعيد الوطني الإماراتي يوم 2 ديسمبر من كل عام، وذلك تماشياً مع استراتيجية الإمارات بخلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية ودعما للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام وإنعاش القطاع الاقتصادي.

وأشار إلى أن الرحلات من مصر إلى دولة الإمارات، تسير بشكل عادي، شريطة أن يكون مع المسافر تحليل "pcr" وشهادة معتمدة بذلك، لافتا إلى إجراء فحص آخر "pcr" عند الوصول إلى مطار الإمارات.

وكانت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث بالإمارات، أعلنت عن فتح استقبال طلبات تأشيرات السياحة للسياح المطعمين من جميع الدول والحاصلين على الجرعات الكاملة للقاح " كوفيد-19 " المعتمدة من منظمة الصحة العالمية اعتباراً من 30 أغسطس 2021.

ويشمل القرار الدول التي تم منع القدوم منها مسبقاً مع إلزامية الفحص المخبري السريع Rapid PCR في المطار على أن تبقى الاشتراطات السابقة سارية على الفئات غير المطعمة شاملا الفئات المستثناة غير المطعمة.

ويمكن تسجيل شهادات التطعيم للمسافرين الراغبين بالاستمتاع بالمميزات التي يحصل عليها الأفراد الحاصلين على اللقاح في الدولة وذلك من خلال منصة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية وتطبيق الحصن.