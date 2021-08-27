الرئيس التونسي: نخوض معركة تحرير وطني وسنحاسب المتورطين بالفساد

وكالات:

قال الرئيس التونسي قيس سعيد، اليوم الجمعة، إنه يجب إنقاذ تونس من الذين عبثوا بعيش المواطنين، وإن بلاه تخوض معركة من أجل التحرير الوطني، ولحظات فاصلة بين الحق والباطل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وأضاف قيس سعيّد أن مليارات أرسلت لتونس ولكن لم تدخل إلى البلاد، مؤكدا أن أي مسؤول تورط في أي عمليات فساد سيحاسب.

وكانت الرئاسة التونسية، قد أوردت أمس الخميس، نقلا عن الرئيس قيس سعيّد قوله أن البلاد تعيش ظروفا استثنائية وأن مؤسسات الدولة تعمل، حتى وإن تم تجميد بعضها.

ونقلت الرئاسة التونسية عن الرئيس سعيّد قوله لرجال الجيش أيضا: "واجهتم الجوائح الصحية والسياسية" في إطار الزود عن الوطن.

وتابع مخاطبا عناصر الجيش، في مقطع فيديو بثته الرئاسة التونسية أثناء توديع بعثة عسكرية تونسية ستشارك في الوحدة الجوية الأممية للتدخل السريع والمرافقة الجوية والبحث والإنقاذ في جمهورية إفريقيا الوسطى: "أنتم حراس الوطن وحماته في الداخل وواجهتم الجوائح الصحية والسياسية في إطار الزود عن الوطن".

وكانت السلطات الأمنية التونسية تمكنت منذ أيام من الإطاحة بإرهابي خطط لاغتيال الرئيس قيس سعيّد خلال زيارة كان سيؤديها إلى إحدى المدن الساحلية، الواقعة شرق تونس.