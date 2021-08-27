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وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية والدولية

08:12 م الجمعة 27 أغسطس 2021
وزيرا خارجية السعودية والجزائر يبحثان هاتفيا آخر التطورات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله

الرياض - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله اليوم الجمعة، هاتفيًا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجزائر رمطان لعمامرة آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

واستعرض الجانبان - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) - العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.

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Asha
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