هولندا تعلن الانتهاء من مهمة الإجلاء في أفغانستان

أمستردام - أ ش أ

أعلنت هولندا، إنهاء جهودها المبذولة من أجل إجلاء الأشخاص من أفغانستان التي تسيطر عليها حركة "طالبان" حاليًا.

وذكرت وزارة الدفاع الهولندية - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليوم الجمعة- أن آخر طائرة تحمل أفغانًا هبطت في البلاد وعلى متنها 87 مواطنًا هولنديًا، كذلك تمكنت الطائرات العسكرية الهولندية من نقل أكثر من 2500 شخص إلى خارج أفغانستان منذ الـ 18 من شهر أغسطس الجاري.

وتنضم بذلك هولندا إلى إسبانيا والسويد وألمانيا وغيرها من الدول التي أعلنت الانتهاء من مهمة الإجلاء من أفغانستان.